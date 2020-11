Clement: "Dennis speelt niet in Dortmund, omdat hij regels niet heeft gevolgd"

Meer informatie wou Clement niet lossen. "Ik focus me alleen op de spelers die wel beschikbaar zijn, dus meer ga ik er niet over vertellen", zei hij.

Maar in Dortmund zal Clement moeten kiezen uit Krmencik, Lang, Badji, Okereke of Diatta. "Dennis is om disciplinaire redenen niet geselecteerd", verklaarde Clement op de persconferentie. "Hij heeft enkele regels van de club niet gevolgd."

"Dortmund behoort tot top 10 van Europa"

"We moeten sterk verdedigen combineren met aanvallen. En we moeten leren uit onze fouten. De wedstrijden tegen PSG en Real Madrid waren vorig jaar ook nuttig voor de maanden erna."

Ook zonder Dennis heeft Clement een plannetje klaar om de Duitse topclub te dwarsbomen. "Ik ben ervan overtuigd dat je veel meer kans hebt om te verliezen als je alleen maar verdedigt. We zullen dus niet in het eigen strafschopgebied blijven plakken."

"Dortmund behoort momenteel tot de top 10 van Europa. Er zijn maar enkele ploegen beter op dit moment, dus het is een mooie uitdaging voor onze ploeg. We proberen er het maximale uit te halen."



Clement is alvast op zijn hoede voor Erling Braut Haaland, de topschutter bij Dortmund. "Ik heb altijd een plannetje klaar per spelers, maar zeker ook voor het volledige team. Dortmund heeft veel meer kwaliteit dan alleen Haaland: Reus, Brandt, Sancho... De sterkte van het team is dat het niet over één speler gaat."