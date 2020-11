Chloé Caulier verovert zilver op EK muurklimmen in de bouldercompetitie

De 24-jarige Chloë Caulier bereikte tijdens de 4 proeven telkens de top, maar had op de laatste beklimming wel 3 pogingen nodig. Net eentje meer dan de Russin Viktoria Mesjkova. De Servische Stasa Gejo vervolledigde het podium.

Eerder was Caulier in haar halve finale ook op de 2e plaats geëindigd, na Mesjkova. Haar zilveren medaille komt dus niet helemaal uit de lucht gevallen.

Voor Belgisch boulderkampioene Caulier is het de 3e keer dat ze aan een EK deelneemt. In Innsbruck 2015 eindigde ze 21e, in München 2017 was ze 18e.