Voetbalploeg uit Wuhan ontsnapt aan degradatie: "We hebben het overleefd"

2020 is een jaar dat Wuhan Zall niet snel zal vergeten. In het voorjaar konden de spelers en staf hun familie pas na 104 dagen in ballingschap weer in de armen sluiten.

De Chinese club trok eind januari op stage naar Malaga om het nieuwe seizoen in de Super League voor te bereiden. Maar in Spanje werden de spelers uitgespuwd en bekeken als "virussen op 2 benen".

Als klap op de vuurpijl mocht de club niet meer naar thuisstad Wuhan afreizen, omdat de stad in lockdown was gegaan.

Ook sportief was het een woelig jaar voor Wuhan. In de barrageduels moest het tot op het laatste moment vechten tegen degradatie naar 2e klasse.

Wuhan-kapitein Li Hang maakte uiteindelijk het verlossende doelpunt in de 1-0-zege tegen Zhejiang Energy Greentown. "Ik ben heel gelukkig dat we tot op de limiet zijn gegaan. We hebben het overleefd", reageerde de kapitein na afloop.