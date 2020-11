Vincent Kompany: "Ben heel, heel hard geweest voor mijn spelers"

"Het was niet goed genoeg. Zo simpel is het. Ik ben heel, heel hard geweest voor mijn spelers. Recht op de man. Maar ik heb hen ook gezegd dat ik hen publiekelijk zal steunen. En vanaf morgen vlieg ik er weer 300 procent in. Van zulke momenten kun je ook gebruik maken, hoe vervelend ze ook zijn."

"Normaal zijn we een ploeg die altijd alles geeft en dat hebben we vandaag niet gedaan. Ik ken het niveau van onze ploeg en ik weet wat ze kan. Vandaag heb ik niet het Anderlecht gezien dat ik wil zien."

"We moeten een formule vinden die ons weer een betere prestatie oplevert in de volgende wedstrijd, tegen Standard. Ik zal zien wat de reactie van de groep is. Ik hoop dat ze met het mes tussen de tanden verschijnen voor de volgende match."

"Als je deze prestatie bekijkt, hebben we nog een pak werk. We kwamen vandaag overal te laat. Ik ben dat niet gewoon van mijn ploeg. Als zoiets één keer gebeurt, is het gewoon een slechte dag. Nu moeten de spelers opstaan en persoonlijkheid tonen en laten zien dat we het tegen Standard anders zullen aanpakken."

"Beerschot? Zij voetbalden heel realistisch, met veel gevaar op stilstaande fases en de counter. Van elke halve actie maakten zij een kans. Zij geloofden er echt in. Wij hadden wel meer kunnen scoren, maar zij ook. Beerschot heeft verdiend zijn punten gepakt."