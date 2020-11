Twee op twee voor Petra Vlhova in WB-slalom van Levi, Vanreusel 52e

Voor Vlhova is het de 16e wereldbekerzege uit haar carrière. Het is de 5e slalom die ze wint op een rij dit jaar, waarbij de eerste 3 in januari en februari.

Vlhova eindigde met 31 honderdsten voorsprong op Gisin en 50 op Liensberger. De Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin, goed voor een recordaantal van 43 slalomzeges, moest tevreden zijn met plaats 5 (op 0"93). Gisteren eindigde ze bij haar comeback na 10 maanden afwezigheid (een sabbatperiode na de dood van haar vader) nog 2e.

Kim Vanreusel skiede in de eerste run naar de 52e plaats en kon zich net als gisteren niet kwalificeren voor de tweede run. Gisteren was ze 49e.

Vorige maand opende de wereldbeker alpijnse ski met een reuzenslalom in Sölden, in Oostenrijk. De winst was er weggelegd voor de Italiaanse Marta Bassino.

In de tussenstand van de algemene wereldbeker verstevigde Vlhova na 3 manches haar 1e plaats. De wereldbeker gaat volgende week donderdag (26 november) verder met een parallelle slalom in Lech, ook in Oostenrijk.