Team-Mettepenningen pakt coronatests anders aan dan team-Nys: "Geen nerveus gedoe"

Vanaf volgend weekend moeten ook de renners in het veldrijden een negatieve coronatest voorleggen. Topteams Telenet Baloise Lions en Pauwels Sauzen-Bingoal gaan niet op dezelfde manier te werk.

Telenet Baloise Lions test op weg naar veldrit

Na een evaluatie van de 1e periode van het crossseizoen heeft de Belgische wielerbond het coronaprotocol aangepast. Renners, mecaniciens, begeleiders, juryleden, media (behalve de fotografen) en andere geaccrediteerden moeten voor elke wedstrijd een negatieve test voorleggen. De UCI geeft in zijn wedstrijden de voorkeur aan een PCR-test, voor de Belgische bond volstaat een antigeen- of sneltest. "Dit zat er natuurlijk een beetje aan te komen", vertelt Toon Aerts. "Voor het EK was het al verplicht en ook voor de koersen op de weg afgelopen zomer was dat het geval." De teams moeten zelf de coronatesten doen. Telenet Baloise Lions zal op weg naar of in de buurt van de crosslocatie een coronatestpost organiseren in een afgesloten ruimte.

Het is nu aan ons, crossers, om het wat sober te houden en om eens met 2 en niet met 3 medewerkers naar de cross af te reizen. Zo bespaart de ploeg dan toch wat geld. Toon Aerts

"Er is een heel mooie procedure uitgewerkt", licht Toon Aerts toe. "Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we op een welbepaald uur passeren in die testpost." "De ploeg heeft een kalender opgesteld op basis van elke veldrit die elke renner zal rijden. Ook de verzorger en mecanicien worden dan getest." "Dit is een heel mooie geste van de ploeg. Het is nu aan ons, de renners, om het wat sober te houden en ervoor te zorgen dat we eens met 2 en niet met 3 medewerkers naar een cross afreizen. Op die manier bespaart de ploeg dan toch wat geld."

Van der Haar en Aerts zullen op weg naar de cross getest worden.

Pauwels Sauzen-Bingoal: "Wij doen het anders"

Ook bij Pauwels Sauzen-Bingoal is een kalender opgemaakt met de verschillende coronatestdagen voor de renners. Maar de aanpak verschilt. "Wij organiseren het anders dan Telenet Baloise Lions", zegt teambaas Jurgen Mettepenningen. "Als je een coronatest doet op de dag van de cross, zorgt dat voor nerveus gedoe op die dag." "De renners moeten in rust kunnen toeleven naar een cross, je moet geen extra stressmomenten organiseren. Als je pas enkele uren voor de de wedstrijd weet of jij en je entourage positief of negatief zijn, is dat volgens mij iets te laat." "Er zijn vaste testdagen die we in kaart hebben gebracht met het oog op de crossen dit seizoen. Op die dagen moeten de renners dan getest worden. Iedereen loopt langs bij zijn eigen dokter in de buurt." "Op de wedstrijddag zelf zijn de renners dan op hun gemak. Er is genoeg tijd in de dagen vooraf om die test te laten afnemen."

Als je pas enkele uren voor de de wedstrijd weet of jij en je entourage positief of negatief zijn, is dat volgens mij iets te laat. Jurgen Mettepenningen

Vanthourenhout, Sweeck en Iserbyt in de dagen voor de cross getest worden.