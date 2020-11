Oliveira wint slotrace in Portugal, Moto2-titel is voor Italiaan Bastianini

Het wereldkampioenschap in de MotoGP werd vorige week al beslist. De Spanjaard Joan Mir verzekerde zich toen in Valencia van de wereldtitel. De kersverse wereldkampioen haalde in Portimão de finish niet.

De overwinning in de laatste Grote Prijs van het seizoen was voor thuisrijder Miguel Oliveira. De Portugees reed op zijn KTM vanaf de pole naar zijn tweede overwinning van het seizoen.

In de Moto2 stak de Italiaan Enea Bastianini de wereldtitel op zak. De Italiaan had in Portimão genoeg aan de 5e plaats. De zege was voor de Australiër Remy Gardner. In de Moto3 mag de Spanjaard Albert Arenas zich de nieuwe wereldkampioen noemen.