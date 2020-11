"Vrijbuiter" Noa Lang: "Denk niet dat dit mijn mooiste goal was"

"Het voetbal is hier veel fysieker, ik moet hard werken"

De volgende opdracht is de Champions League-match tegen Dortmund. "Dortmund is wereldtop. Maar we gaan met het hoofd omhoog die kant op en we gaan vechten voor die drie punten. We willen stunten daar."

"Ik ben blij dat ik beslissend kon zijn vandaag. Ik denk dat Club Brugge me daarvoor gehaald heeft. Of het mijn mooiste goal was? Dat denk ik niet. Hij zit in de top 10 zal ik zeggen. Een middenmoter."

Noa Lang lijkt zich stilaan te hebben aangepast aan de Belgische competitie. "Het is veel fysieker dan in Nederland. Ik vergelijk het een beetje met Engels voetbal. Ik moet echt hard werken. In Nederland krijg je meer tijd, hier zitten ze er meteen op. Ik moet snel handelen. Het gaat steeds beter. Ik word ook steeds fitter, maar soms is de tank wel leeg. Ik hoop dat ik snel 90 minuten aankan."

Clement: "Als trainer moet het heel leuk zijn om Haaland in je ploeg te hebben"

Club Brugge trekt dinsdag naar Borussia Dortmund in de Champions League. En de landskampioen is gewaarschuwd want Erling Braut Haaland scoorde gisteren maar liefst vier keer. "Ik denk dat het als coach heel leuk is om Haaland in je ploeg te hebben in de spits. Hij is een van de beste spitsen ter wereld op zijn leeftijd. We weten dat Dortmund normaal een ploeg is die "out of our league" is. Er is niet mis mee om dat te zeggen, maar we gaan wel naar daar om onze huid duur te verkopen. We moeten efficiënter zijn als in de heenmatch."

Wat vond Clement van zijn eigen ploeg vandaag? "We speelden geen goede wedstrijd, maar de zege is wel verdiend. Na een goed begin, was er na een tiental minuten al te weinig beweging voorin. We misten een aanspeelpunt in de zestien. Dat werd na de inbreng van Krmencik wel beter. We scoren dan ook, maar daarna had ik het gevoel dat de spelers aan die match tegen KV Mechelen dachten. Ze probeerden vooral te vermijden dat de tegenstander weer in de match kwam. Ze kropen te veel achteruit. Daar moeten we het eens over hebben."

Noa Lang maakte het verschil voor Club Brugge. "Hij is een vrijbuiter op het veld binnen onze manier van spelen. Hij kan voor gevaar zorgen door een individuele actie. En dat is belangrijk om zulke machen open te breken. Je moet zo’n mensen hebben. Uiteraard is Noa nog stappen aan het zetten. Hij had maar 21 minuten gevoetbald voor hij naar hier kwam. Hij mist nog een fysieke basis en wedstrijdritme."