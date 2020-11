Van Herck: "Goffin heeft rust in zijn hoofd nodig om goed te kunnen presteren"

Van Herck: "Top 4 zal volgend jaar nog dominant blijven"

Wat was voor Van Herck de tennisprestatie van het jaar? "Rafael Nadal die Roland Garros wint. Maar ook de eerste eindzege van Thiem in een grandslamtoernooi blijft me bij."

"De tennissers moesten coronatests ondergaan, wachten op de resultaten, konden niet normaal functioneren, zaten opgesloten in een hotel enzovoort. Het is een extreme situatie, waar iedereen anders mee omgaat."

Hoe heeft Johan Van Herck het coronajaar 2020 in het tennis beleefd? "Het was heel bizar. Je ziet dat bepaalde spelers daar beter kunnen mee omgaan dan andere spelers."

"Mertens is heel goed omgegaan met bizarre situatie"

Van Herck evalueert ook het seizoen van de Belgen. "Elise Mertens en het dubbelduo Gillé/Vliegen hebben het best gepresteerd."

"Elise is altijd op haar best. Als je nu 0 toeschouwers in de zaal zet of als het nu 6 uur 's morgens of 10 uur 's avonds is, Elise zal altijd 120 procent haar best doen."

"Mertens is een van de speelsters geweest die met de hele situatie heel goed is omgegaan. Ze kan blijven doorgaan. Na de verloren finale in Linz heeft Mertens 1 dag rust genomen, om daarna al te beginnen aan de voorbereiding op volgend jaar."

"Sander Gillé en Joran Vliegen hebben dit jaar bewezen wat ze in de Daviscup al heel vaak hebben laten zien, namelijk dat ze tot de beste dubbelduo's ter wereld zullen behoren."

"Ze staan nu 13e op de dubbelranking. Ik denk dat het voor hen mogelijk is om op te schuiven en in de komende jaren te mikken op de Masters."