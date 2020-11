Marc Willems na EK judo: "Volgend EK en WK zijn belangrijker met oog op Spelen"

Matthias Casse (-81 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) en Charline Van Snick (-52 kg) gingen met eremetaal naar huis na het EK judo in Praag. "Dat is misschien iets beter dan ik had verwacht", zegt Marc Willems. "Maar de kleur van de medailles is wat minder indrukwekkend."

Ook titelverdediger Matthias Casse had waarschijnlijk op een EK-finale gehoopt. "Maar in het judo is het niet zo vanzelfsprekend om als favoriet goud te veroveren. Eén foutje is voldoende om snel onderuit te gaan."

"De Georgische tegenstander van Casse in de halve finale had net het EK bij de beloften gewonnen en had dus al meer competitieritme. Casse was al enkele maanden niet meer in actie gekomen en liep door een blessure ook trainingsachterstand op."