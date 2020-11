Maaseik is te sterk voor Aalst, Roeselare dendert voorbij Achel

Aalst was tuk om de 2e plaats over te nemen van Maaseik. Maar in een gelijkopgaande openingsset trok Maaseik aan het langste eind met 23-25.



In set 2 draaide Aalst de rollen om. Maar daarna schakelde Maaseik een versnelling hoger. 19-25 en 16-25 stond er op het bord na set 3 en 4. Dankzij deze zege staat Maaseik steviger geparkeerd op de 2e plaats.

Concurrent Roeselare kwam thuis dan weer nooit in de problemen tegen Achel, dat nog maar 1 punt telt. De setstanden: 25-13, 25-20, 25-15.

Het duel tussen Menen en Haasrode-Leuven werd uitgesteld door te veel coronabesmettingen bij Menen.