Lander Hendrickx stelt Belgisch record scherper op 800m vrije slag in klein bad

De 800 meter vond plaats in de de marge van de International Swimming League in Boedapest, als test voor volgend seizoen.

Lander Hendrickx werd met 7'43"81 vijfde in zijn race, gewonnen door de Oekraïner Romantsjoek (7'25"73).

Voor de 26-jarige Hendrickx is het al zijn 5e Belgische record. Hij heeft ook de snelste tijd in handen op de 400m vrije slag (3'42"99), de 200m rugslag (1'53"75) en de 400m wisselslag (4'10"28), allen in klein bad. In groot bad heeft Hendrickx het Belgisch record op de 400m vrije slag (3'50"66).