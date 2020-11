Bodart: "Ik had nooit gedacht in mijn voetbalcarrière te kunnen scoren"

De laatste doelman die scoorde in de Jupiler Pro League was William Dutoit. Hij maakte in november 2015 gelijk voor Sint-Truiden bij Lokeren. Gisterenmiddag was het de beurt aan Bodart. Na de match glunderde hij nog na voor de microfoon van Eleven Sports.

"Ik had nooit gedacht in mijn voetbalcarrière te scoren. Ik ben heel blij dat we toch een punt halen, want even daarvoor is er gelukkig buitenspel in de fase waarin ik de bal mis. Als daar een doelpunt viel, was het op mijn kap."

"Een punt is nog een goed resultaat, want we speelden met een man minder", concludeerde Bodart. Op slag van rust verloor Standard immers Shamir met rood.



Ook voor trainer Philippe Montanier was dit een unicum. "Een doelpunt van de keeper in de 96e minuut, dat had ik nog niet meegemaakt in mijn carrière, noch als speler, noch als trainer. We kunnen heel tevreden zijn met dit miraculeuze punt, nadat we de hele tweede helft met z’n tienen speelden. We hebben het maximum gegeven met tien tegen elf."