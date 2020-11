AA Gent-fans uiten ongenoegen in open brief, bestuur wil dialoog aangaan

Supporters van AA Gent hebben vrijdag een open brief online gezet waarin ze hun bezorgdheid uiten over "de malaise" in de Ghelamco Arena. 24 uur later hebben meer dan 1.500 fans de brief digitaal ondertekend. Het bestuur heeft aangekondigd in gesprek te gaan met de misnoegde supporters.

De open brief is gepubliceerd door "SOS Ons Gantoise". Het collectief stelt dat het AA Gent "steeds minder herkent" en kaart "een gebrek aan visie" aan. AA Gent sprak afgelopen zomer de ambitie uit om de voornaamste concurrent van Club Brugge te worden, maar haalt die lat hoegenaamd niet. De trainers Thorup en Bölöni werden aan de kant geschoven, in de competitie scoort AA Gent 13 op 36 en bovendien verloor de club haar drie Europese wedstrijden. "De toewijzing van de coronazitjes, de compensatieregeling, de ongepaste verwijzing naar een gebrek aan clubliefde zijn even moeilijk te verteren", klinkt het.

"Ooit bejubeld voor attractief voetbal, ooit geroemd voor het wegwerken van een gigantische schuldenput, vandaag zo warrig en blunderend op zoveel vlakken. De onherkenbaarheid is zo groot dat we ons vragen stellen." "De kille ontnuchtering van de laatste maanden en het torpederen van onze hoop deden ons beseffen dat er meer aan de hand is dan louter wat er zich op de mat afspeelt." "Deze brief is geen aanval op AA Gent, maar we delen onze visie. We doen dat in het openbaar omdat een transparant klankbord bij KAA Gent ontbreekt en het te stil is aan de andere kant."

"In veel geledingen lopen er zaken fout"

De open brief heeft het over een gebrek aan visie bij de clubleiding van AA Gent. "Sportief noch organisatorisch zit er een lijn in", klinkt het. Er wordt gewezen naar de aanstelling van Laszlo Bölöni, die voor defensief voetbal staat. "Nochtans is het Gentse DNA aanvallend, dominant en attractief", aldus de supporters, die ook verwijzen naar de manier waarop met Peter Balette omgegaan werd, de vele zomertransfers en het transferbeleid de voorbije vijf jaar, het ontslag van twee datascouts en de beperkte doorstroom van eigen jeugd door transfers. De fans stippen ook aan dat AA Gent na de verhuizing naar de Ghelamco Arena in 2013 en de titel in 2015 een groeiend bedrijf zou moeten zijn geworden. "Maar de beleidsmakers lijken nog altijd in het Ottenstadion te vertoeven. De organisatiestructuur en -cultuur zijn de groei richting topclub niet gevolgd. De vraag mag dan ook luidop gesteld worden of dit de ideale structuur en cultuur zijn voor een professionele topploeg." "In vele geledingen van de club lopen er zaken fout. Nu geeft AA Gent de indruk een op zichzelf gerichte club te zijn, centralistisch geleid, waar samengewerkt wordt met de vertrouwde partners op de vertrouwde manier." "De indruk is dat AA Gent een club is die niet ten volle gebruik maakt van het potentieel dat er intern is en onvoldoende zoekt naar nieuwe talenten. Een club die niet wil of durft te vernieuwen." "Hierdoor mist KAA Gent als bedrijf, als merk, als ambassadeur van Gent, kansen. AA Gent zou een pionier kunnen zijn, maar durft, wil of kan het niet. AA Gent heeft geen stap vooruitgezet na de landstitel. Beleidsmatig en op sportief vlak staan we stil of gaan we zelfs achteruit."

Gents bestuur wil het gesprek aangaan