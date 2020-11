Pep Guardiola laat zijn Barça-hart spreken: "Ik hoop dat Lionel Messi blijft"

Als Lionel Messi in de loop van dit seizoen zijn contract bij FC Barcelona niet verlengt, dan mag hij op 1 juli gratis vertrekken bij de Catalaanse topclub. Een mogelijke bestemming zou Manchester City kunnen zijn, waar Pep Guardiola net heeft bijgetekend.

De Spaanse coach werkte in het verleden succesvol samen met de Argentijnse ster, maar op een reünie hoopt hij (nog) niet. "Messi is een speler van FC Barcelona. Ik ben enorm dankbaar voor wat die club voor mij heeft gedaan, ze hebben me echt alles gegeven. Maar wat ik wil, is dat hij daar zijn carrière afsluit."

"Als fan van FC Barcelona zou ik echt graag hebben dat Messi daar stopt met voetballen. Maar het is zijn laatste contractjaar en ik weet niet wat er in zijn hoofd om gaat. Op dit moment is hij nog speler van FC Barcelona, de transfermarkt opent pas in juni of juli."

Dat Barça in geldnood zit, is publiek geheim. Daarom zou het bestuur van de club misschien wel in de wintermercato een transfer van Messi kunnen overwegen. Want als hij niet bijtekent, dan vertrekt hij immmers gratis komende zomer.

Toch is Guardiola daar allemaal niet mee bezig naar eigen zeggen. 'We hebben geweldige wedstrijden te spelen, dat is het enige waar ik nu mee bezig ben."