NTT maakt doorstart als Team Qhubeka Assos, Campenaerts blijft

Er is dan toch een oplossing uit de bus gekomen voor NTT Pro Cycling. Het voortbestaan van de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg was in gevaar, nadat hoofdsponsor NTT zich teruggetrokken had. Maar oprichter Douglas Ryder kwam vanochtend met het verlossende nieuws: hij gaat in zee met het Zwitserse wielerkledingbedrijf ASSOS en creëert Team Qhubeka ASSOS. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts blijft bij het team.