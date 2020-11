Minister Demir: "Denk dat we goeie oplossing hebben voor stadiondossier Brugge"

De feiten zijn al lang bekend: Club Brugge wil op de huidige locatie van Jan Breydel graag een nieuw stadion neerpoten, Cercle Brugge zou aan de Blankenbergse Steenweg een kleiner stadion krijgen. De 2 clubs zouden op die laatste locatie ook oefenvelden aanleggen.

Maar de Raad van State dropte begin oktober een bom. Het stadiondossier aan de Blankenbergse Steenweg kreeg een njet, nadat verschillende mensen daartegen beroep hadden aangetekend.

Volgens de Raad van State zou door het nieuwe project de hoeveelheid grond in Brugge bestemd voor voetbal in Brugge stijgen van 21 naar 71 hectare. Tegen de 50 hectare langs de Blankenbergse Steenweg tekenden projectontwikkelaars, landbouwers, milieu-organisaties en omwonenden beroep aan.

Minister Demir trok het dossier naar zich toe en besliste in samenspraak met de stad Brugge en de clubs om toch door te zetten met de bouw van een stadion en een bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg, maar het initiële plan wordt aangepast om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. Onder meer qua parking, waterbuffering en landschapsgebruik zijn er wijzigingen.

Dat bijgestuurde plan moest wel binnen de maand vastgesteld worden door de voltallige ministerraad en dat is dus vandaag.

Minister Demir wilde in De Ochtend nog niet bevestigen dat er een doorbraak is. "We gaan daar straks in de regering met de collega's over discussiëren. Ik ga daar niet op vooruitlopen. We hebben hard gewerkt, met de stad, de voetbalclubs en alle betrokkenen. Ik denk dat we een goeie oplossing hebben, die tegemoet komt aan de gegeven opmerkingen in het arrest."