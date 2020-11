Maakt wonderkind van Dortmund morgen zijn debuut in de Bundesliga?

Youssoufa Moukoko heeft vandaag zijn 16e verjaardag gevierd en dat betekent dat het wonderkind van Borussia Dortmund morgen zijn debuut kan maken in de Bundesliga en zo de jongste debutant kan worden. Dortmund vroeg eerder dit jaar - ongetwijfeld met Moukoko in het achterhoofd - om de minimumleeftijd voor een Bundesliga-speler te verlagen van 17 naar 16. In april stemde de Bundesliga er mee in.

Moukoko, geboren in Kameroen maar opgegroeid in Duitsland, traint al even mee met de A-kern. “Dat was fantastisch, maar toen ik de eerste weken thuis kwam kon ik niet geloven dat ik met iemand zoals Haaland had getraind." "Maar na een tijdje besefte ik dat het door mijn hard werk was dat ik hier ben geraakt en dat ik zo moest voortdoen.” En dat harde werk wordt de komende weken beloond met zijn debuut.



Trainer: "We weten niet of hij rechts- of linksvoetig is"

Moukoko is te goed geworden voor het jeugdvoetbal. Als 12-jarige speelde hij al voor de U17 van Dortmund en vorig seizoen scoorde hij 34 keer in 20 duels bij de U19. “Hij is veel beter dan ik was toen ik 16 werd”, zegt ploegmaat Haaland. “Ik heb nog nooit zo’n goeie 15-jarige gezien.”

Moukoko is een snelle en krachtige spits met een neus voor goals en heeft nog een extra kwaliteit. “Eigenlijk weten we nog niet of hij rechts- of linksvoetig is”, zegt Dortmund-coach Lucien Favre. “Hij is tweevoetig en is daardoor heel efficiënt.”

Zaterdag kan Moukoko zijn debuut maken tegen Hertha Berlijn en woensdag kan hij de jongste CL-speler worden tegen Club Brugge. “Daar lig ik niet wakker van. Ik weet gewoon dat ik vroeg of laat zal mogen debuteren en dan moet ik er klaar voor zijn.”

Favre is er zelf nog niet uit. "We moeten nog beslissen of Moukoko mee afreist naar Berlijn. De jongen heeft enorm veel potentieel en het is leuk om hem bezig te zien op training."