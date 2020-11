José De Cauwer: "Sven Vanthourenhout moet vooral zorgen dat hij na de koers gelijk krijgt"

Een ex-veldrijder is nu bondscoach wielrennen en dat veroorzaakt blijkbaar twijfel. "Ik denk wel dat het een goeie zaak is", zegt José De Cauwer, zelf bondscoach tussen 1998 en 2005. "Hij kent het wielrennen en hij kent het huis."

"Hij is relatief jong, maar heeft toch al veel meegemaakt. Hij heeft al een beetje kunnen stage lopen en is ingevallen op het EK wielrennen in Plouay. Hij is verstandig en rustig genoeg om alles te bekijken en ik denk dat we in de toekomst daar een goeie bondscoach aan gaan hebben."

Heeft De Cauwer een goeie raad voor Vanthourenhout. "Je mag als bondscoach niet te veel te rade gaan bij anderen. Je moet zelfstandig genoeg zijn."

"Anders kom je op een gegeven moment in verlegenheid en krijg je op je boterham dat je te veel naar die of die hebt geluisterd. België is en blijft een land met verschillende strekkingen en daar moet je rekening mee houden."