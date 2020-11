Jorre Verstraeten na brons op EK: "Kijk met veel plezier uit naar de Spelen"

Gisteren veroverden Jorre Verstraeten en Charline Van Snick een bronzen medaille op het EK judo. De 22-jarige Verstraeten is tevreden over de progressie die hij maakt: "Dit is voor mij de bevestiging dat ik op de goede weg ben."

Daags na het EK blikt Jorre Verstraeten terug op zijn prestatie. "Ik ben tevreden met het feit dat ik een medaille heb, maar ook met de manier waarop ik gevochten heb en de progressie die ik laten zien heb." Die progressie was moeilijk te meten door de coronapandemie. "Als judoka ga je vaak naar het buitenland om met anderen te vechten. In België is de poel heel beperkt. Het was moeilijk om te weten waar je stond." "We hebben veel technische en tactische oefeningen gedaan. Daarmee merkte ik ook dat ik progressie maakte. Voor de rest kon ik mijn niveau niet goed aftoetsen, omdat je met dezelfde mensen vecht die je al goed kent."



Had stiekem gehoopt om beter te doen, want ik voel en weet dat het kan. Jorre Verstraeten

De jonge judoka wordt beloond voor zijn harde werk: "Dit is voor mij de bevestiging dat ik op de goede weg ben en moet doorwerken. Stiekem had ik gehoopt om beter te doen, want ik voel en weet dat het kan."

"Het geeft me goede hoop voor 2021 en stelt mijn selectie voor de Olympische Spelen veilig. Daar kijk ik met veel plezier naar uit. Ik hoop dat de pandemie tempert, zodat we opnieuw op stage kunnen en toernooien kunnen afwerken"

Een bronzen feestje zat er door corona niet in voor de Belgen. "We hebben gegeten in het hotel met de hele ploeg. We hebben goed gelachen, voor mij is dat voldoende. Ik ben geen extreem feestbeest", besluit Verstraeten.

Charline Van Snick behaalde gisteren brons op het EK.

Van Snick: "Mooie manier om het jaar mee af te sluiten"