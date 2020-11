Jacky Ickx stapt opnieuw in legendarische wagen van Le Mans 1969

In het filmpje is de Ford GT 40 te zien. Daarmee reed Jacky Ickx Le Mans 1969, die de geschiedenisboeken in ging door zijn protestactie bij de start. Ook de BMW 700 die het begin van zijn carrière kenmerkt, komt aan bod.

De 75e verjaardag van Jacky Ickx zou dit weekend gevierd worden tijdens de oldtimerbeurs InterClassics Brussels in Brussels Expo. Door het

coronavirus is de beurs te verplaatst naar november 2021.