Het is genoeg geweest voor Pieter Weening (39): "Tijd voor rust"

Weening debuteerde in 2003 op het hoogste niveau bij Rabobank. In 2005 won hij in Gérardmer een rit in de Tour na een millimetersprint tegen de Duitser Andreas Klöden. Ook in de Giro was Weening twee keer succesvol in 2011 en 2014.

Weening zat aan het begin van dit jaar zonder werkgever nadat Roompot-Charles was gestopt. In juni keerde de Fries terug in het peloton. Hij kreeg een contract tot het einde van het seizoen bij Trek-Segafredo, de ploeg van onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns.

Dat contract werd niet verlengd, waarna Weening besliste te stoppen met wielrennen. "Ik houd van deze sport en van deze wereld, maar na bijna 20 jaar in het peloton neem ik nu rust", zegt Weening.

"Ik ga thuis in Neerharen genieten van mijn leven met mijn vrouw en onze twee kinderen. Ik heb wel wat ideeën voor de toekomst, maar het is nu te vroeg om daar iets over te zeggen."