Geen wintersportvakanties? "Skiën of snowboarden kan perfect coronaproof"

Premier raadt wintersportvakantie af

"Ik denk dat we ons allemaal heel goed herinneren dat de wintersportvakanties voor de verspreiding van het virus gezorgd hebben in Europa", sprak de eerste minister. "U hoeft geen viroloog te zijn om te weten dat die vakanties een zeer groot risico vormen."

Sneeuwsport Vlaanderen: "Maar het kan veilig"

"Begrijpelijk, gezondheid primeert", reageert woordvoerder Christophe Coppens in naam van Sneeuwsport Vlaanderen. "We begrijpen de bezorgdheid van de premier en we zullen de maatregelen respecteren zoals we altijd gedaan hebben."



"Als iedereen ze goed opvolgt, kunnen we wintersport rond de kerstperiode misschien nog redden", vervolgt Coppens. "Skiën of snowboarden kan perfect coronaveilig."

"Met een plank of ski's onder je voeten behoud je sowieso anderhalve meter afstand. In de lift zijn mondmaskers verplicht en op de piste draagt bijna iedereen een halsdoek, zeker als het erg koud is."

"Bovendien kan je deze winter enkel en alleen sporten in de bergen. In de meeste gebieden is er geen sprake van après-ski. De bars moeten allemaal gesloten blijven."

"Als skiën of snowboarden dus veilig kan, mogen we het niet ontnemen voor de vele mensen die nood hebben aan een wintersportvakantie", gaat Coppens voort. "Dat kan perfect in je eigen bubbel. En skiën of snowboarden doe je in de gezonde buitenlucht."

"Een gezonde geest in een gezond lichaam blijft belangrijk. Zeker in deze harde tijden", besluit Sneeuwsport Vlaanderen.

(lees voort onder de foto)