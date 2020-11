Emma Plasschaert traint bij haar verloofde in Australië: "Het is hier heerlijk"

Emma Plasschaert leefde door de uitbraak van het coronavirus 8 maanden gescheiden van haar vriend Matthew Wearn, een Australische zeiler. Eind oktober vertrok ze naar Australië en na een verplichte quarantaine van 2 weken in een hotel kan ze nu trainen in de buurt van Sydney.

"Ik voel me zo gelukkig dat ik in deze moeilijke tijden toch weer bij Matthew kan zijn en samen met hem in een veilige omgeving kan trainen", zegt Plasschaert. "Het is hier ook heerlijk vertoeven in zo'n 30 graden met een wind van zo'n 15 knopen. Perfect zeilweer, echt wel een droom."

De komende twee maanden blijft Plasschaert in Australië. Ze zal er deelnemen aan enkele wedstrijden. "Het is geen internationaal niveau maar je blijft wel in het ritme en daar ben ik heel tevreden mee."

"Eens terug in België is het nog afwachten. Er is in het zeilen nog geen kalender maar ik heb er wel vertrouwen in dat de kampioenschappen kunnen doorgaan, onder het nieuwe normaal uiteraard met alle maatregelen."