Dieter Vanthourenhout rijdt in Bredene zijn laatste cross: "Tijd voor een nieuw leven"

Dieter, oudere broer van Michael en neef van Sven Vanthourenhout, is bezig aan zijn laatste weken als profveldrijder. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal duikt in Bredene voor het laatst het veld in op 30/12. Daarna begint een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

"Jammer genoeg moet ik halverwege het seizoen stoppen, maar ik heb een geweldig eerste deel van mijn leven achter de rug", schrijft Vanthourenhout op Twitter.

"Ik houd heel veel mooie herinneringen en goede vrienden over aan dit avontuur. Het is tijd voor een nieuw leven en nieuwe kansen. Thanks cyclocross."

Vanthourenhout debuteerde op het hoogste niveau in 2007. Hij was in zijn carrière vooral knecht van de kopmannen in zijn team, eerst van Niels Albert, later van Kevin Pauwels en Klaas Vantornout. Hij won in totaal 8 crossen, voornamelijk in het buitenland.