Cercle-voorzitter Goemaere: "Bereid te verhuizen als dat de oplossing is"

Vincent Goemaere is voorzichtig positief over de nieuwe wending in het dossier. Hij stelt de inspanningen van minister Demir dan ook op prijs.

"Ik denk dat het alleszins een mooie zaak is voor het dossier en voor Brugge dat de minister dit probeert op te lossen. We zijn niet naïef, we blijven met de voeten op de grond. Het is geen gemakkelijk dossier, dat is al jaren zo", opent Goemaere.

"Het plan was initieel afgestemd op wat Club Brugge nodig had. Het is nu aangepast naar de behoeften van een ploeg als Cercle Brugge. We hebben veel minder ruimte nodig."