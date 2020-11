Campenaerts gaat in zee met Johan Museeuw: "Ik kan tips en tricks geven"

Maar de 2 hadden tijdens een filmpje met een heel scenario nog een tweede nieuwtje in petto. Tijdens de beklimming van de Koppenberg stopte Campenaerts plots: "Ik denk dat ik een mentor nodig heb. Johan, kun je mij helpen?"

De drievoudige winnaar van de Ronde en Parijs-Roubaix in de jaren 90 antwoordde bevestigend: "Ik kan wat tips en tricks geven."

Over het team van Campenaerts wou Museeuw nog het volgende kwijt: "Het is geen nieuw team. Qhubeka is nu nog een klein team, maar het zal met de hulp van Campenaerts een van de beste teams ter wereld worden. Het is dus een eer voor mij om met hem te trainen."