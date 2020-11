"We the North" wordt (eventjes) "We the South": Raptors wijken uit naar Tampa

De Canadese overheid vindt dat het coronavirus niet voldoende onder controle is in de Verenigde Staten. Daarom zijn alle niet-essentiële reizen naar de VS verboden, ook voor de Toronto Raptors dus, het enige Canadese NBA-team.

De Raptors, in 2019 nog NBA-kampioen, zullen hun thuiswedstrijden (tijdelijk) afwerken in Tampa, Florida. Hoelang ze niet voor eigen volk mogen spelen, is nog niet geweten.

De supporters - als die al aanwezig mogen zijn - zullen dus "We the South" moeten roepen in plaats van "We the North". Met die slogan moedigen ze in Toronto al jaren hun team aan (zie: video onder).