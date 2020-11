Vanthourenhout neemt fakkel over van Verbrugghe als wielerbondscoach

Sven Vanthourenhout is de nieuwe bondscoach van de Belgische wielerploeg. Hij volgt Rik Verbrugghe. Verbrugghe wordt sportief manager bij Israel Start-Up Nation en de bond vond de combinatie van die twee jobs niet ideaal. Vanthourenhout is geen nieuw gezicht. Hij is al bondscoach van de veldrijders en was assistent bij de belofteploeg.