Vanthourenhout: "Hoop dat Evenepoel en Van Aert in 2021 beiden gouden plak pakken"

"Ik weet het zelf pas sinds deze middag", vertelt Sven Vanthourenhout. "Ik wist natuurlijk wel dat ze vandaag de knoop zouden doorhakken en dat ik in de weegschaal lag, maar ik had het toch niet verwacht. Ik had misschien een stapje voor op externe kandidaten want ik ken het huis door en door. De werking binnen een federatie is toch anders dan bij een WorldTour-ploeg."

En de felicitaties stromen binnen. "Mijn telefoon is een beetje ontploft. Ik heb ook veel berichten van renners gekregen. De veldrijders heb ik bijna allemaal gehoord, maar ook veel wegrenners. Dat is fijn." Ook Wout van Aert feliciteerde de nieuwe bondscoach al. "Ik heb heel vaak contact met Wout. Hij komt ook uit het veldrijden en die samenwerking is altijd optimaal verlopen. Hij kent mij en hij weet hoe ik werk. Het is fijn om zijn vertrouwen te krijgen."

Sven Vanthourenhout blijft ook bondscoach van de veldrijders. Is dat een haalbare combinatie? "Het zijn de enige twee disciplines die echt te combineren zijn. Het is zelfs een pluspunt. Er zijn toch een aantal veldrijders die regelmatig de oversteek maken, en met succes. Ik zal wel een goeie agenda moeten bijhouden want ik wil het veldrijden zeker niet uit het oog verliezen."