Sammy Bossut keept nu met helm: "Al zetten ze mij een kabouterhoed op!"

"Eigenlijk herinner ik me van het moment zelf niets meer", vertelt Sammy Bossut. "Achteraf heb ik op de beelden gezien dat er een center van rechts kwam die ik onderschepte. Botaka kwam ingelopen en nam mij ongelukkig met zijn knie mee in zijn loop."

"Eigenlijk viel de revalidatie nadien nog mee. Ik had niet zoveel hoofdpijn, wel suizingen in mijn oor, door een breukje in mijn slakkenhuis. Dat was het vervelendste. Maar het kon erger zijn, ik heb duidelijk een goeie engelbewaarder."

Toch wil Bossut dit geen tweede keer meemaken en dus zal hij vanaf nu trainen en spelen met een helm op. "Het is alsof ik op een brommertje zit. Maar de commentaren zijn positief, blijkbaar valt het zicht nog mee."

"Het maakt mij ook niet uit. Al zetten ze mij een kabouterhoed op, ik doe alles om te spelen."

"In het begin was het wat aanpassen. Je hoort wat minder en moet dus beter luisteren. Ik hoor sowieso 30 decibel minder sinds de botsing. Vanaf 40 decibel moet je een hoorapparaat dragen. Maar in het dagelijkse leven heb ik daar niet veel last van."

Zal Bossut de helm dan voor de rest van zijn carrière dragen? "Na een tijdje mag ik hem wellicht afdoen, maar ik denk dat ik hem toch ga ophouden. Voor de veiligheid en voor mijn familie."