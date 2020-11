Moreno De Pauw, sporter met pensioen: "Enkel tijdens de zesdaagse kriebelt het nog"

In dit vreemde sportjaar hebben verschillende Belgische topsporters afscheid genomen van hun leven als prof. Sporza peilde bij 5 atleten hoe hun leven er nu uitziet. Vandaag het voorlaatste deel in onze reeks "sporters met pensioen": pistier en snelheidsspecialist Moreno De Pauw.

naam: Moreno De Pauw

Moreno De Pauw leeftijd: 29

29 sport: baanwielrennen

baanwielrennen hoogtepunt: Gentse Zesdaagse 2017

Gentse Zesdaagse 2017 laatste wedstrijd: zesdaagse van Berlijn (28/01/2020)

zesdaagse van Berlijn (28/01/2020) zijn toekomst: politieagent

Wat is er veranderd in je leven?

"In juni ben ik de opleiding politieagent begonnen", vertelt Moreno De Pauw. "Die zal 1 jaar duren." "Net als in de sportwereld gooit het coronavirus roet in het eten. We krijgen nu vooral veel theorie op ons bord tijdens onlinelessen." "Als de curve voldoende gezakt is, krijgen we praktijklessen en kunnen we bijvoorbeeld het verkeer een keer gaan leiden. Daar kijk ik naar uit, want fysiek voldoe ik alvast aan alle eisen van een fitte agent."

Vorig jaar reed Moreno De Pauw zijn laatste Gentse Zesdaagse.

Sport je nog?

"Ja, dat was ook de goede raad van mijn verzorger Etienne Ilegems", antwoordt Moreno De Pauw. "Het is ongezond om van de ene op de andere dag te stoppen met bewegen. Dat is niet goed voor je hart", weet de voormalige pistier.

Rondjes fietsen doet De Pauw niet meer. "Ik loop nu rondjes", lacht hij. "Ik begin thuis en jog 5 tot 10 kilometer. Met plezier trouwens, want ik heb dat sporten nodig."

"Nadat ik er begin dit jaar en punt achter heb gezet, ben ik 3 of 4 kilogram aangekomen", gaat De Pauw voort. "Ik hoef er ook niet zo hard meer op te letten. Zonder schuldgevoel kan ik nu al eens frieten of een pizza eten."

Ik fiets geen rondjes meer, ik loop ze nu. Moreno De Pauw

Mis je de koers?

Moreno De Pauw: "Neen, eigenlijk niet. Ik was klaar voor iets anders." "Vorige week pas ben ik nog een keer op mijn wegfiets gekropen. Met mijn voormalige ploegmaat Fabio Van den Bossche was ik wel al een keer gaan mountainbiken." "Als ik iets mis, is het de Gentse Zesdaagse. Dan kriebelt het weer", zegt De Pauw. "Het is best fijn om daar deze week aan herinnerd te worden. Ik heb podiums gehaald op Europese en wereldkampioenschappen, maar de sfeer in het Kuipke is iets bijzonders." De Pauw heeft verschillende zesdaagses gewonnen, met die van Gent in 2017 als hoogtepunt. Samen met Kenny De Ketele vloog hij over de piste. Als snelheidsspecialist staan het baanrecord (8"43) en het record over 500 meter (26"59) nog altijd op zijn naam.

Als ik iets mis, is het de Gentse Zesdaagse. Moreno De Pauw

VIDEO: Moreno De Pauw verbetert baanrecord Kuipke (8"43)

Hoe ziet je toekomst eruit?