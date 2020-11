Michael Gilmore is wit konijn bij Belgian Lions: "Ben volkslied al aan het leren"

Geen Khalid Boukichou (blessure), geen Maxime De Zeeuw (corona) en ook geen Ismaïl Bako (niet beschikbaar door Euroleague) in de Begische selectie. De spoeling aan grote mannen onder de ring was plots erg dun bij de Belgian Lions. En dus moest er een wit konijn uit de hoed getoverd worden.



"Wij keken allemaal verrast naar elkaar toen de lijst voor de matchen in Litouwen gepubliceerd werd", zegt Jean-Marc Mwema. "Wie is Michael Gilmore?"

Michael Gilmore blijkt de neef van Artis Gilmore, die in de jaren 70 en 80 furore maakte bij de Chicago Bulls en San Antonio Spurs. Zijn vader Oren was als basketbalspeler actief in ons land en trouwde met een Belgische. Uit dat huwelijk werd Michael geboren.

"Mijn moeder was van Brussel", vertelt Gilmore. "30 jaar geleden is ze weer naar de VS getrokken, maar sinds kort zijn we terug. Het is Jacques Stas (de sportief manager bij de nationale ploeg) die mij "ontdekt" heeft voor de Belgian Lions."

"Hij en mijn moeder kennen elkaar al lang. Hij was een vriend van de familie." Stas speelde immers samen met vader Oren bij Castors Braine.