Louis Meintjes gaat op zoek naar zijn tweede adem bij Circus-Wanty Gobert

Louis Meintjes stond lang te boek als een van de grootste talenten in het wielrennen, iets wat hij onder meer bewees met 2 opeenvolgende plaatsen in de top 10 van de Tour.

Maar onder meer door gezondheidsproblemen was het de voorbije jaren voornamelijk kommer en kwel voor de nog altijd maar 28-jarige Zuid-Afrikaan. Bij Circus-Wanty Gobert hoopt hij zijn oude niveau terug te vinden.

"Ik keer terug naar België, waar het voor mij allemaal begon als lid van het belofteteam UC Seraing. Veranderen van cultuur maakt het spannend en biedt nieuwe perspectieven", zegt Meintjes.

"Me Louis Meintjes willen we onze ploeg voor de WorldTour-koersen met veel klimwerk versterken", zegt de nieuwe performance manager Aike Visbeek. "Op zijn 28e bereikt hij nu pas zijn volle kracht. Een nieuwe ambitieuze omgeving in volle ontwikkeling zal hem motiveren om een volgende stap te zetten."

"We zullen voor hem een programma op maat maken, dat vooral op de zwaardere World Tour rittenkoersen zoals het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Romandië of de Ronde van Frankrijk gericht zal zijn."