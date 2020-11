Klay Thompson mist 2e NBA-seizoen op rij, nu met afgescheurde achillespees

Jarenlang waren de Golden State Warriors de dominante ploeg in de NBA, maar in de Finals van 2019 liep het allemaal plots fout. Een gescheurde achillespees voor Kevin Durant en een gescheurde kruisband voor Klay Thompson luidden het einde van een dynastie in.

Thompson miste door zijn blessure het ganse seizoen 2019-2020 en ook zijn maatje Stephen Curry kwam door een breuk in zijn hand nauwelijks aan spelen toe. Dit seizoen wilden de Warriors opnieuw knallen, maar die ambitie krijgt een fikse knauw door een nieuwe zware blessure voor Thompson.

In een trainingswedstrijdje als voorbereiding op het seizoen scheurde de 30-jarige Thompson zijn achillespees af. "Verwacht wordt dat hij het volledige seizoen 2020-2021 zal missen", laten de Warriors weten. Mogelijk mist Thompson ook de Olympische Spelen. In Rio was hij nog een cruciale speler bij de gouden Amerikanen.