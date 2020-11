Gert Verheyen: "Rode Duivels hebben winnaarsmentaliteit gekweekt"

Sinds de eerste editie in 2018 is er kritiek geweest op de Nations League. Maar met Frankrijk, Italië, Spanje en België in de Final Four, krijgt het toernooi een eindfase om van te watertanden. "Ik ben absoluut voorstander van dit format", zegt Verheyen.



"Ik heb het niet zo begrepen op vriendschappelijke wedstrijden, dus we moeten deze Nations League een kans geven. België kon al vanaf de beginfase tegen sterke landen uitkomen en dat moeten we toejuichen."



"Ik was aanwezig tijdens de vorige finale tussen Portugal en Nederland en dat was een échte finale. Het is geen EK of WK, dat zal het ook nooit worden, maar het is wel een volwaardige prijs. Alleen is het jammer dat die Final Four straks na het EK zal plaatsvinden, want het had een uitstekende voorbereiding op dat EK kunnen zijn", besluit Verheyen.