Eden Hazard kan na negatieve coronatest weer trainen bij Real Madrid

Eden Hazard heeft vandaag weer meegetraind bij Real Madrid. De Rode Duivel stond tijdens de interlandbreak aan de kant met het coronavirus. Of hij ook fit raakt voor het duel tegen Villarreal is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat Sergio Ramos niet zal spelen. De verdediger liep een hamstringblessure op bij de Spaanse nationale ploeg.