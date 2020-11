Deel 2 van de "Zwanze Derby"-docu: steekspel tussen RWDM- en Union-fans

Het productiehuis WaterTower Productions draait een 5-delige docureeks over de Zwanze Derby.

Deel 1 kon u hier eind september al bekijken, vandaag wordt deel 2 gelanceerd. Dé hamvraag is: wordt er vandaag nog wel gezwansd?

Want de sfeer lijkt een beetje gespannen. "Sinds Union die stommiteiten heeft uitgehaald, door over ons embleem/logo te wandelen enzovoort... Dat kan niet meer", klaagt een RWDM-fan.

Een collega-supporter vindt dat Union zijn eigenheid verloren heeft: "Union is geen voetbalclub meer. Dat is een club van het geld. Dat betekent Union voor mij, niks anders. In Molenbeek, daar zitten de echte supporters."

Bij Union denken ze daar anders over: "Bij Union zwanzen we nog altijd. Ook als we verliezen, zijn we nog altijd de beste supporters van Brussel. Er is maar één ploeg in Brussel: Union."