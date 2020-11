Deceuninck-Quick Step geeft verrassende Giro-ritwinnaar Cerny een kans

Josef Cerny was een van de vele renners van CCC die op zoek moest naar een nieuwe ploeg voor komend seizoen. Hij moest zich dus in de kijker rijden en deed dat ook in de Giro. Daar won hij de ingekorte 19e etappe voor Victor Campenaerts.

In het verleden won de Tsjech ook al eens de nationale trui en twee keer het nationaal kampioenschap tijdrijden. "Ik ben heel blij dat ik nu de kans krijg om voor dit team te rijden", zegt Cerny. "Ik denk dat ik mijn steentje kan bijdragen in de befaamde trein van deze ploeg, ik werk hard op kop en ik kan ook zelf goede resultaten rijden."

Ook Patrick Lefevere is blij met zijn nieuwe aanwinst. "We hadden al een sterke ploeg, maar deze opportuniteit konden we niet laten liggen. Josef is een sterke renner die hard kan werken."