De Red Panthers vernieuwen: nieuwe assistent-coach en verjongde selectie

De keuze voor White kadert in de heropbouwfase waar de Red Panthers nu in zitten, na het missen van de Olympische Spelen in Tokio. De focus ligt nu op de toekomst, met het opleiden van opkomend talent en het vormen van een hecht team met het oog op de Spelen van Parijs in 2024.

Verjonging in selectie betekent afscheid Peeters

Een volgende stap in die vernieuwing is de integratie van vers bloed. Enkele rekruten van de Young Red Panthers (U21) deden zo al hun intrede in de A-ploeg. Met France de Mot en Agathe Willems worden nu nog twee youngsters in het programma opgenomen.





"Deze nieuwe testspeelsters zullen tot het einde van dit jaar met het A-team trainen, om daarna terug te keren naar de U21. Maar ze zullen blijven genieten van een specifieke ontwikkelingsomgeving en zullen nauwlettend worden gevolgd door de staf van beide teams."



De integratie van nieuwe speelsters betekent ook dat anderen plaats zullen moeten maken. Eind vorig jaar werd al afscheid genomen van Jill Boon en Emilie Sinia, nu kreeg ook de 24-jarige Joanne Peeters (93 caps) te horen dat ze geen deel meer uitmaakt van de kern van het nationale team.



"We zijn ons ervan bewust dat dit nooit prettig nieuws is, vooral omdat Joanne al enige tijd lid is van de Red Panthers", zegt bondscoach Niels Thijssen. "Maar met het oog op het komende EK en de jonge garde die aan de deur klopt, moeten we eerlijk zijn tegenover haar. We zijn Joanne ontzettend dankbaar voor alles dat ze voor het team heeft gedaan."