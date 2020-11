De ideale Duivelse 11 van Vandenbempt: "Lukaku is voor iedereen onstopbaar"

Nu de kwalificatie voor de Final Four van de Nations League binnen is, begint voor de Rode Duivels de winterslaap tot de WK-voorronde in maart van 2021. Wij vroegen aan Peter Vandenbempt wat zijn ideale opstelling is voor de Rode Duivels op dit moment, met het oog op volgend jaar.

"Ik kies voor certitudes achteraan"

In doel kiest Peter Vandenbempt voor Thibaut Courtois: "Hij behoort tot dat topkransje van wereldkeepers, zoals Neuer van Bayern en Alisson van Liverpool. Dat heeft hij de voorbije jaren nog maar eens bewezen. Mignolet is ook een absolute topkeeper maar Courtois staat in de pikorde een rijtje hoger." Over Alderweireld en Vertonghen bestaat geen twijfel volgens Vandenbempt. Al heeft Alderweireld een moeilijke interlandperiode gehad. Voor de derde plaats geeft hij nog steeds de voorkeur aan Thomas Vermaelen. "Dat heeft dan vooral te maken met complementariteit en ervaring op een groot toernooi. Vermaelen heeft intrinsiek meer kwaliteit dan Denayer, al heeft die het prima gedaan en heeft die de ongerustheid over de dunne spoeling achterin een beetje weggenomen." "We hebben natuurlijk weinig zicht op wat Vermaelen presteert bij zijn club, maar dat was ook op het EK in Frankrijk al zo en daar was hij onze beste man, sterk in het duel en goed in het uitvoetballen. Dus als iedereen op zijn best presteert en in topvorm is, is dat voor mij het trio achteraan."

Meunier moet opletten voor Castagne

Op links kiest Peter voor Thorgan Hazard. "Die heeft de voorbije twee jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik verkies hem boven Carrasco of Chadli. Hij heeft een enorme fysieke capaciteit, een grote motor die hij in Duitsland ontwikkeld heeft. Hij neemt ook voetballend veel initiatief, dus voor mij is hij incontournable op die linkerkant." Aan de andere kant is er meer discussie. "Ik ben altijd fan geweest van de voetballer en de persoonlijkheid Thomas Meunier maar dan moet hij weer de Meunier worden van op het WK. Hij presteert minder bij Dortmund en ook

bij de Rode Duivels tegen Engeland had hij veel moeite met Grealish en maakte

hij veel fouten en overtredingen. De beste Meunier hoort in mijn elftal." Maar Castagne zit hard te duwen en kan hem probleemloos vervangen. "Ook zijn ontwikkeling heeft mij zeer aangenaam verrast. Hij heeft het enorm goed gedaan in Atalanta en heeft nu moeiteloos de stap gezet naar de Premier League bij Leicester."

"Tielemans is dé man rond wie de Duivels zullen draaien"

"Witsel, daar moet ik geen uitleg bij geven." Ook bij Vandenbempt is hij een van de eersten op het wedstrijdblad. "Dat is een van die wereldtoppers waarvan je merkt dat, als hij er niet bij is, het toch allemaal wat stroever gaat. Er ontbreekt dan stabiliteit en zekerheid op het middenveld en dat zag je tegen de Denen. In al zijn anonimiteit is Witsel formidabel op zijn positie." Voor de positie naast Witsel kiest hij voor Tielemans. "De vooruitgang die hij geboekt heeft is indrukwekkend. Métier, présence, leiderschap, technische kwaliteiten, duelkracht, aanvuren van de ploeg, vista, intelligentie, enzovoort. Daarenboven scoort hij nu ook twee keer." "Tielemans heeft zich de voorbije periode in mijn ploeg gespeeld als de man die er bovenuit stak. Bovendien is hij leergierig en op-en-top prof zonder uitspattingen naast het veld. Hij is de man rond wie de nationale ploeg over een jaar of drie zal draaien."

De "Heilige Drievuldigheid" vooraan

Ondanks zijn afwezigheid zet Vandenbempt Eden Hazard toch in zijn ploeg. "Over hem kan geen discussie bestaan als hij helemaal fit is. Zijn creativiteit en dreiging voorin, maar ook zijn balvastheid hebben we zeker gemist." Als Kevin De Bruyne, uiteraard ook in de ploeg, hierdoor dan wat hoger op het veld staat, komt de wisselwerking met Hazard, die de laatste jaren zo is geëvolueerd, terug. "Kevin heeft een fenomenaal afstandsschot, met links en met rechts. Hij kan mensen met 1 pass voor de goal zetten. Die twee behoren ook tot die paar spelers in de wereldtop." "Elk elftal staat of valt met een goede spits, behalve Frankrijk dan misschien." Met deze woorden komt Vandenbempt bij zijn laatste speler. "Ik kan niks bedenken wat over Romelu Lukaku nog niet gezegd is: winnersmentaliteit, professionalisme, zijn gretigheid in het onnozelste duel om toch maar te scoren, dat brengt de Rode Duivels zó véél bij." "Hij is voor elke verdediger onstopbaar en dan heb ik het niet over verdedigers van IJsland, maar van Denemarken of Engeland. Dat zijn toch geen prutsers. Hij is fenomenaal. Niet van de bal te zetten, zeer aanwezig en komt de ballen vragen. Zijn honger naar goals kan sommigen op de zenuwen werken. Maar het is precies die drive die hem boven de rest doet uitstijgen."