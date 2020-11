Bondscoach Belgian Lions: "We hebben problemen, maar gaan niet wenen"

De Belgian Lions spelen volgende week vrijdag en zondag in Litouwen hun volgende 2 matchen in de EK-voorronde. Door de verschillende coronabubbels en andere hobbels was het niet evident om een evenwichtige selectie te maken voor de bondscoach.

"We hebben met meer dan 40 spelers contact gehad. Sommigen waren beschikbaar, sommigen niet. We hebben problemen, maar we gaan niet in een hoekje zitten wenen. Het doel blijft de kwalificatie."

"We hebben er een paar jonge kerels bijgehaald. Dat wordt dus wat aanpassen, maar ook uitproberen. Ik ben ook geen coach die in 7 dagen tijd een team kan kneden. Wat dat betreft is het jammer dat het trainingskamp niet kon doorgaan."

De Belgen wonnen in eigen huis overtuigend van Litouwen, maar de terugmatch wordt allesbehalve een eitje. Ook de 2e tegenstander, Tsjechië, is een taaie klant. "Ze haalden top 8 op het vorige WK. Ze missen nu wel Vesely en Satoransky, maar met Vit Krecji hebben ze wel een speler die in de afgelopen NBA-draft als 37e uit de bus kwam. Dat is echt een degelijke ploeg, die al lang samenspeelt."