Wout van Aert voegt Superprestige-cross in Boom toe aan zijn programma

Wout van Aert had tot nu toe buiten het BK en WK enkel wedstrijden in de X²O-trofee op zijn programma staan. Daar komt nu met Boom ook een wedstrijd uit de Superprestige bij.

Van Aert wist de Niels Albert-cross al 2 keer te winnen: in 2016, toen het nog een losse cross was, en in 2017, toen het voor het eerst deel uitmaakte van de Superprestige.

Een duel met Mathieu van der Poel krijgen we wellicht niet in Boom. De regerende wereldkampioen veldrijden maakt in principe pas een week later zijn entree in het veld, in Antwerpen.