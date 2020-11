StuBru ging langs bij Leuvense postbode Pascal, de ontdekker van Mertens en Praet

Studio Brussel stuurde Pedro Elias vanochtend al naar Leuven. Een Rode Duivel kreeg hij niet te zien, wel postbode Pascal. En dat is bijna hetzelfde. "Ik ben de eerste trainer van Dries Mertens en ik heb ook Dennis Praet getraind bij Stade Leuven. Ik heb daar veel plezier aan gehad."

Dries Mertens was een spelletje petanque aan het spelen toen Pascal het talent opmerkte en zei dat hij beter zou voetballen. "Ja, dat heb ik wel gezegd. Ik ben dan eens met zijn vader gaan praten. Dennis Praet was een goede tennisser en die heb ik dan ook naar het voetbalveld gelokt."

"De ontdekker? Dat ga ik niet zeggen. We hebben met veel jeugdtrainers veel goed werk geleverd. Maar ik was toevallig de eerste. Het is dus een beetje dankzij mij, maar Dries heeft bijvoorbeeld heel veel zelf getraind. Vader Herman Mertens had een groot veld aangelegd in de buurt voor alle voetballertjes."

Dries Mertens en Dennis Praet maken nu het mooie weer bij de Duivels en bij hun ploeg. Pedro Elias neemt dan ook aan dat de voetballers maandelijks een mooie som op de rekening van Pascal storten. "Dankzij dat geld van Dries heb ik al veel werken kunnen doen aan onze villa hier", lacht hij. "En ik heb al een nieuwe wagen besteld, maar daar durf ik hier niet mee te rijden. Dennis geeft me dan reizen naar Engeland en af en toe gaan we eens eten."