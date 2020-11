Oliver Bierhoff na 6-0: "Dit verandert niks aan positie van Löw"

Een keiharde afgang was het voor Duitsland in Sevilla, de zwaarste nederlaag ooit in een wedstrijd met inzet. De Duitse pers doopte zijn pennen in vitriool en er wordt al gespeculeerd over een mogelijk ontslag van bondscoach Joachim Löw, maar teammanager Oliver Bierhoff predikt kalmte.

"Of Löw nog bondscoach zal zijn op het EK? Absoluut, zonder twijfel", reageert Bierhoff. "Deze wedstrijd verandert niks aan de positie van de bondscoach. We hebben nog altijd veel vertrouwen in Joachim, laat daar geen twijfel over bestaan."