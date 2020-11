Duitse pers zoekt al naar opvolger van bondscoach Löw na afgang Mannschaft

"Een gruwelijke nederlaag"

Duitsland is gisteravond met de billen bloot gegaan in de Nations League. In Sevilla kreeg de wereldkampioen van 2014 een draai om de oren van Spanje (6-0).

De Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft het over "het Duitse dieptepunt". "Een blamage, een gruwelijke nederlaag", klinkt het in het voetbalblad Kicker. "De Mannschaft heeft zichzelf vernederd. Spanje speelde superieur, maar Duitsland bood niet de minste weerstand. Eenrichtingsverkeer was het."

"De grootste nederlaag in decennia", klinkt het op de website van de kwaliteitskrant Die Zeit. "Spanje heeft het Duitse elftal gedeclasseerd." Gevolgd door een sombere foto van Joachim Löw met als kop: "Dat wordt niks meer."