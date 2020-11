AS-journalist: "België, Frankrijk en Portugal schat ik nog altijd hoger in"

Duitsland had nog nooit een grotere nederlaag geleden in een match met inzet, Manuel Neuer nog nooit in zijn hele carrière 6 tegengoals geslikte en Ferran Torres was nog maar de derde speler in de geschiedenis die een hattrick kon maken tegen de Mannschaft. De 6-0 was om vele redenen verrassend.

Ook in Spanje zag niemand dit aankomen. "De afgelopen tijd scoorde Spanje niet veel en we hebben een jonge nationale ploeg. De ploeg heeft wel potentieel, maar tot gisteren had ze nooit op haar beste niveau gepresteerd. Door het niveau dat ze nu toonden, zien we dit in Spanje als een nieuw begin."

Het probleem van dit Spanje was inderdaad een gebrek aan constante in de prestaties. In de Nations League werd recent gelijk gespeeld tegen Zwitserland (1-1) en verloren van Oekraïne 1-0).

" De reden voor die ups en downs zijn de drukke kalender. Ben je vermoeid of heb je eens een slechte dag, dan is de kans groot dat je verliest. Want het algemene niveau is gestegen. Het kan iedereen overkomen. Ook België, bijvoorbeeld tegen Ivoorkust en Engeland."

"Desondanks zie ik nog altijd een aantal landen met een hoger niveau dan Spanje en dan denk ik aan België, Frankrijk en Portugal ook."