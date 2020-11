Alex Dowsett moet werelduurrecordpoging uitstellen: hij is besmet met corona

Alex Dowsett was van plan om op 12 december in Manchester zijn tanden te zetten in het record dat Victor Campenaerts vorig jaar neerzette in Mexico: 55,089 kilometer.

Dat plan moet nu voor even in de koelkast, want Dowsett heeft een positieve coronatest afgeleverd. "Ik ben heel erg ontgoocheld, maar mijn mijn gezondheid is het belangrijkste", zegt de Brit, die overigens lijdt aan hemofilie (een stollingsziekte).

"Ik wil iedereen bedanken die zijn schouders onder het evenement heeft gezet en kijk al uit om in 2021 het record aan te vallen met dezelfde overgave. We zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum bekendmaken."