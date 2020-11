5 tips om je rollentraining op de beste manier af te werken

Tip 1: Zorg voor voldoende afkoeling

Als je binnen op de rollen fietst, krijg je het snel warm en begin je heel hard te zweten. Omdat er geen luchtverplaatsing is, koelt je lichaam niet genoeg af en dat is nefast voor je training. Zorg daarom voor voldoende ventilatie als je op de rollen fietst. Doe zoals Ward en gebruik bijvoorbeeld een ventilator. Als je niet over een ventilator beschikt kan je altijd een raam openzetten, dat is ook een optie.

De ventilator van Wout van Aert staat klaar

Tip 2: Hou het droog

Zoals gezegd in tip 1 zal je redelijk snel overmatig zweten tijdens je rollentraining. "Persoonlijk gebruik ik altijd een onderhemdje voor goede zweetopname", zegt Ward Vanhoof. Een handdoek op de grond zorgt ervoor dat de vloer proper blijft en na de inspanning droog je best het zweet van de fiets met een handdoekje.

Ook Remco Evenepoel draagt een onderhemdje om zweet te absorberen

Tip 3: Let op je trapfrequentie

Als beginner is het aangeraden om soepel te rijden op de rollen. Kies daarom een lichte versnelling waardoor je lekker kan peddelen. Als je al wat gevorderd bent kan je, om je rollentraining wat leuk te houden, je trapfrequentie afwisselen. Zo train je kracht als je wat groter rijdt en souplesse als je een kleinere versnelling trapt.

Tip 4: Eten en drinken

Vochtverlies is de belangrijkste oorzaak waarom mensen geen optimale rollentraining kunnen doen. Door het overmatig zweten is het aanvullen van vocht super belangrijk. Jammer genoeg wordt dat al te vaak vergeten. Isotone sportdrank is hiervoor ideaal. Train je minder dan een uur, dan is water ook goed. Reken ongeveer 1 grote bidon (750ml) per uur op de rollen. Wil je meer dan een uur op de rollen rijden, dan is wat proviand ook aan te raden. Een energiereep of een gelletje, maar ook een banaan of peperkoek zorgen voor een goede aanvulling van de suikers.

Greg Van Avermaet heeft voldoende drank binnen handbereik

Tip 5: Zorg voor ontspanning

Een rollentraining van een uur of zelfs meer kan soms saai zijn. Veel mensen rijden tegenwoordig op een online platform zoals Zwift of Wahoo. Dat is heel leuk voor de afwisseling want je kan op heel veel verschillende parcours rijden.

Heb je dat niet, dan kan naar muziek luisteren of zelfs een film of een serie bekijken een lange rollentraining aangenamer maken.

Bob Jungels luistert naar zijn favoriete muziek

Vaste of losse rollen?

Kies je nu best voor vaste of losse rollen? Ward Vanhoof rijdt zelf op vaste rollen, waarbij de achterkant van zijn fiets vast zit op een elektronische cassette. (zoals je in het filmpje kan zien) Er bestaan ook vaste rollen waar je gewoon je achterwiel in het rollensysteem moet klikken. "Vaste rollen zijn gemakkelijker omdat je je niet moet concentreren om recht te blijven. Krachtblokken trainen en sprintjes trekken gaan ook vlotter omdat je stabieler zit." Bij losse rollen rijd je gewoon zonder steun en is het is technischer omdat je constant attent moet zijn dat je je evenwicht bewaart. Op deze rollen rijd je vooral op souplesse, de beensnelheid kan op dit systeem veel hoger gaan dan op vaste rollen.