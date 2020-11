Verjagen Rode Duivels "Zwitsers spook"? "De honger is er nog altijd"

Rode Duivels gaan woensdag op zoek naar minstens een punt tegen Denemarken

"Niet speculeren op een punt"

Niet alle Rode Duivels mogen dan wakkerliggen van de Nations League, de 5-2-nederlaag van 2 jaar geleden in Zwitserland zindert nog altijd een beetje na. De herinnering aan die match is nu plots ook weer levendiger, nu België tegen Denemarken een nagenoeg identieke uitgangspositie lijkt te hebben.

"Er zijn 3 mogelijke uitkomsten", zegt bondscoach Roberto Martinez. "We kunnen winnen, gelijkspelen of verliezen. Bij 2 van die 3 uitkomsten zijn we groepswinnaar, bij die 3e zijn we uitgeschakeld."

"We gaan niet speculeren op een punt, want dat zijn we niet gewoon. We zouden niet eens weten hoe dat moet! Onze aanpak is dus dezelfde."

Thibaut Courtois ziet toch een klein verschil met 2 jaar geleden. "Toen mochten we zelfs verliezen met 2-0 en we waren nog door. Toen we 0-2 voorkwamen, lieten we het lopen. Dat kan natuurlijk niet. Maar tegen Engeland hebben we getoond dat de honger er nog is. We willen voor elkaar vechten."

"We mogen niet de fout maken te denken dat we al geplaatst zijn. Denemarken is op Engeland gaan winnen. Als we blijven lopen en doen wat de trainer vraagt, dan moet het lukken. Maar in het moderne voetbal kun je niet op voorhand zeggen: we zullen wel winnen."